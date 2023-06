Bimbo di 14 mesi trovato morto nel lettino

Sara’ l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso di un bimbo di 14 mesi di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. Il piccolo e’ stato trovato morto sul suo lettino. C’e’ un’indagine in corso coordinata dai carabinieri di Minervino. Il bambino, figlio di una coppia, rispettivamente di 50 e 40 anni, non aveva segni di

violenza sul corpo. Negli ultimi giorni, pero’, era stato visitato da un pediatra perche’ stava poco bene.

Dopo l’intervento delle ambulanze del 118 in casa, era stata predisposta la restituzione della salma del piccolo alla famiglia, visto che si era ipotizzato che il decesso fosse dipeso da cause naturali. Ma ora l’autorita’ giudiziaria ha disposto il trasferimento in camera mortuaria per l’autopsia. www.rainews.it