di Augusto Sinagra – BASSETTI: NOBLESSE OBLIGE

La nota virostar televisiva Matteo Bassetti, come riferisce “Imola Oggi”, a proposito della Dott.ssa Silvana De Mari radiata dall’Ordine dei Medici di Torino, ha dichiarato che “Deve essere una regola che vale per tutti gli Ordini dei Medici. Non solo per quello di Torino a cui vanno i complimenti per il coraggio e la forza di questa azione”.

Io non so come questo Matteo Bassetti è diventato Professore universitario e non mi interessa saperlo. Conosco come si svolgono i concorsi per Professore universitario ed escludo che il Bassetti in questione sia stato favorito dal suo babbo premuroso, anch’egli Professore universitario.

A me interessa rilevare due cose:

1. questo Bassetti è lo stesso che a proposito del premio Nobel Luc Montagner, disse che era un “rincoglionito”. Questo Bassetti è stato condannato in sede civile al risarcimento del danno per diffamazione in favore degli eredi del Prof. Luc Montagner.

2. La Dottoressa Silvana De Mari, come il Dottor Giuseppe De Donno, come il Dottor Mariano Amici, come da ultimo il Dottor Andrea Stramezzi e ancora tanti altri, ha curato e salvato la vita a migliaia e migliaia di persone con cure appropriate e non seguendo il folle protocollo ministeriale della “Tachipirina e vigile attesa” che di Morti ne ha provocate decine di migliaia.

Ciò premesso, codesto Bassetti Matteo prima di dare aria alle tonsille dovrebbe preliminarmente chiarire quali sono i suoi rapporti professionali o di altro genere con le Case farmaceutiche.

Poi dovrebbe chiarire quali terapie lui ha seguito nella cura dei pazienti e quanti decessi ha dovuto registrare.

A me non interessano le qualità professionali di codesto individuo del quale registro non soltanto la sua attitudine a curare la sua immagine personale, compiacendo le politiche sanitarie governative, ma mi interessa più valutare il suo profilo etico e deontologico che lo vede gioire per le sanzioni ingiustamente comminate a suoi Colleghi (che, spero, saranno annullate dalla giustizia amministrativa) senza la benché minima considerazione delle vite salvate da questi bravissimi medici.

Al Bassetti Matteo sfugge la considerazione che, radiazione o non radiazione dall’Albo, questi medici hanno dato prova di grande capacità professionale, di grande impegno e dignità (una volta si diceva “schiena dritta”) e di costante impegno nel solco dell’insegnamento di Ippocrate: tutte questioni che non richiedono l’iscrizione ad un Albo e che, al contrario, confermano come l’iscrizione all’Albo dei Medici non significhi essere un medico bravo e onesto.

AUGUSTO SINAGRA – – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO