Bassetti: “Silvana De Mari finalmente radiata dall’Ordine dei medici”

“Silvana De Mari è stata finalmente radiata dall’#ordinedeimedici di Torino per le sue posizioni novax e antiscientifiche. Molti medici, tra cui il sottoscritto, sono stati oggetto di attacchi-anche violenti-da parte sua. Speriamo che sia solo la prima radiata di una lunga serie di altri medici, che hanno scelto di andare contro le evidenze medico-scientifiche. Chi è contro i vaccini non deve e non può fare il medico. Deve essere una regola che vale per tutti gli Ordini dei Medici. Non solo per quello di Torino, a cui vanno i complimenti per il coraggio e la forza di questa azione.”

Lo scrive il dr. Matteo Bassetti su Twitter.

Ecco anche il video pubblicato su Instagram

