Francia, ‘richiedente asilo’ accoltella 8 bambini in un parco di Annecy

Parigi, 8 giu. (Adnkronos) – Almeno nove persone, fra cui 8 bambini piccoli, sono state ferite da un individuo armato di coltello ad Annecy, nella regione francese dell’Alta Savoia in Francia. Fonti di polizia citate da Le Figaro, riferiscono che l’uomo ha attaccato i bambini in un parco vicino al lago. Tre dei feriti sono in pericolo di vita.

I bambini feriti avrebbero circa tre anni e sarebbero alunni di scuola materna. L’aggressore è stato arrestato. Secondo fonti di polizia è un richiedente asilo siriano, classe 1991, senza precedenti penali, sconosciuto alle forze dell’ordine.La premier francese, Elisabeth Borne, si recherà oggi a Annecy. A darne notizia è Bfmtv citando Matignon. Emmanuel Macron “segue naturalmente la situazione”, fa sapere l’Eliseo, citato da Bfmtv.