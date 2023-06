Mosca: “Attacco a conduttura di ammoniaca duro colpo per lotta alla fame”

Il sabotaggio ucraino alla conduttura dell’ammoniaca Togliatti-Odessa “e’ un duro colpo agli sforzi personali del segretario generale dell’Onu nella lotta alla fame nei Paesi bisognosi”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova. La riapertura della conduttura per permettere l’esportazione di ammoniaca, utilizzata nella produzione di fertilizzanti agricoli, e’ una delle condizioni poste da Mosca per acconsentire all’estensione dell’accordo sull’esportazione del grano ucraino, in scadenza il 17 luglio prossimo.

Secondo Zakharova, per riparare la conduttura sarebbero necessari tra gli uno e i tre mesi, ma a condizione che venga consentito l’accesso dei tecnici russi nella regione ucraina di Kharkiv, dove sarebbe avvenuto il sabotaggio. Un “gruppo di sabotatori ucraini” ha fatto saltare in aria nella regione ucraina di Kharkiv la conduttura che trasporta ammoniaca dalla Russia al porto ucraino di Odessa. Lo riferisce il ministero della Difesa russo. ANSA