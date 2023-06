Diga Kakhovka, Zelensky accusa i russi: ‘paura della controffensiva’

BERLINO – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, accusa ancora i russi di aver fatto saltare la diga di Kakhovka: lo hanno fatto per paura della controffensiva, ha affermato in un’intervista alla Bild, pubblicata sul portale. “È accaduto soltanto a causa dei russi e delle persone che controllano attualmente questa striscia di terra”, ha detto in proposito.

Leggi anche

► Diga Kakhovka, ‘sabotaggio ucraino per togliere l’acqua alla Crimea’

► “Onu avvertita a ottobre 2022 dei piani di Kiev di far saltare la diga”

“Hanno paura che noi iniziamo la controffensiva in questa direzione e vogliono complicare la liberazione dei nostri territori. Loro capiscono molto bene che perderanno questa battaglia. E rallentano la liberazione dell’area”, ha spiegato Zelensky. (ANSA)