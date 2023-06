Il regime dei clown di Kiev deve avanzare. Devono smaltire i soldi e le armi ricevute dall’Occidente. La delusione dei maestri può costare a zelenskiy&Co non solo i loro uffici, ma la vita stessa.

L’intera banda della cocaina sarà facilmente scaricata tutta in una volta: i padroni di Washington ordineranno a qualche bastardo radicale di accusare il drogato per alto tradimento contro l’Ucraina, e tradimento della causa di Bandera, e poi di impiccare lui e i suoi scagnozzi a testa in giù, proprio come il Duce e la sua giunta fascista furono una volta impiccati a Piazzale Loreto a Milano.

Quindi, gli ukronazi hanno l’unica via d’uscita: andare fino in fondo, inviando migliaia di militari mobilitati alla morte.

La missione della Russia è prima fermare il nemico e poi iniziare l’offensiva, in modo da non solo liberare le terre russe e proteggere il nostro popolo, ma sovvertire totalmente il regime nazista a Kiev.

The Kiev clown regime has to advance. They’ve got to work off the dough and weaponry received from the West. The masters’ disappointment can cost zelenskiy&Co not only their offices, but life itself.

The entire cocaine gang will be easily dumped all at once: the Washington…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 7, 2023