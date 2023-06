PIAZZA LIBERTA’ – intervento del prof. Danilo Castellano – allievo del filosofo Augusto Del Noce. Docente di: Filosofia della Politica, Filosofia del Diritto, Teoria dei Diritti umani, Biogiuridica alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine. Accademico della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche del Regno di Spagna. Accademico della Reale Accademia di Giurisprudenza e Legislazione del Regno di Spagna. Vice-Presidente International d’Etudes Européennes “A. Rosmini” di Bolzano. Vice-Presidente dell’Unione Internazionale Giuristi Cattolici. Direttore del periodico “Instaurare”. Autore di una ventina di libri e di oltre quattrocento pubblicazioni scientifiche. Direttore di Collane scientifiche.

Il prof Castellano ci ha parlato della cultura politica cattolica, oggi; del Costituzionalismo dopo la psicopandemia da Covid-19, della “vexata quaestio” sulle vaccinazioni tra libertà soggettiva e imposizione normativa e della morale dell’”autenticità” come dissoluzione dell’etica.

Estratto dalla puntata di sabato 3 giugno 2023

“Noi viviamo in un’epoca di transizione e di confusione dal punto di vista giurisprudenziale e normativo. La Corte Costituzionale ha recentemente praticato una svolta dicendo che i diritti vanno tutelati, ma possono essere sacrificati nel nome di un interesse collettivo. Questo mi preoccupa, è un’affermazione, a parer mio, molto pericolosa in quanto può rappresentare la premessa del totalitarismo tecnocratico perchè si interviene sul corpo dell’individuo umano per ciò che riguarda la salute – e la salute è un diritto del cittadino, non è un diritto della società.

Dobbiamo pretendere la cura della persona, non l’applicazione del protocollo, questo è il grande problema di oggi.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.