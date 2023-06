Mancano gli infermieri, Schillaci: ‘li prenderemo dall’India’

“Gli infermieri mancano in tutta Europa. Per questo stiamo pensando ad accordi con Paesi extraeuropei, che potrebbero metterci a disposizione professionisti già ben formati, dal punto di vista sanitario e della conoscenza della nostra lingua. Penso ad esempio all’India. Ha già chiuso protocolli con il Giappone e gli Usa. Hanno una scuola infermieristica di alta qualità e ovviamente tantissimi abitanti”. Lo ha detto in un’intervista con la Repubblica, il ministro della Sanità Orazio Schillaci.

Per i medici, invece, “la loro carenza è diversa. È mirata, nel senso che riguarda alcune specializzazioni che non sono attrattive, come il pronto soccorso. Abbiamo inserito in un Decreto, il 34, misure per rendere quel lavoro più remunerativo e meno pesante”. Per Schillaci, è possibile salvare il sistema pubblico “se paghiamo meglio i professionisti e se lo rivalutiamo. La qualità della nostra sanità è ottima, come quella della formazione. Equando si va in ospedale si viene curati bene. Questo è indubbio”.

Per quanto riguarda invece il Pnrr: “Vorrei dare più soldi al personale ma la filosofia del Pnrr è quella di investire sulle strutture, le modifiche sono molto difficili. Vedremo, comunque, se riusciremo a ricavare anche una piccola quota per i professionisti della sanità”. (https://www.italiaoggi.it)

Cultura indiana, New Delhi:— In una scioccante dimostrazione di barbarie, un uomo accoltella a morte una ragazza minorenne per aver rifiutato le avances.

Il 20enne Sahil ha pugnalato la 16enne Sakshi 40 volte con un coltello, prima di fracassarle la faccia con delle pietre.