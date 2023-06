2 giugno, Mattarella: ‘la Carta guida un’Italia protagonista nella UE’

ROMA, 02 GIU – “Celebriamo oggi il 77° anniversario della nascita della Repubblica. I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un’Italia autorevole protagonista in quell’Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare. Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. (ANSA).

Roma, 2 giu. (askanews) – “Ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l’azione delle Forze Armate, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunità nazionale e alla causa della pace nel mondo”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone in occasione della Festa della Repubblica.

La comunanza di intenti e la sinergia che esprimono con i contingenti di altri Paesi, nell’ambito delle missioni determinate dalla comunità internazionale sono elementi cruciali per la costruzione di una architettura di sicurezza condivisa, fondamento di stabilità sociale e benessere collettivo”, ha aggiunto il capo dello Stato.Il Presidente della Repubblica ha iniziato le celebrazioni per il 2 giugno a piazza Venezia per l’omaggio all’altare della Patria. Insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto ha salutato i rappresentanti delle forze militari e deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto, presenti la premier Giorgia Meloni e i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.