Tragedia a Roma, poliziotta di 45 anni si accascia e muore

Si è accasciata mentre stava facendo le prove per la sfilata del 2 Giugno. Imma Cavagnuolo, 45enne assistente della Polizia Penitenziaria, è morta a Roma, a causa di un malore improvviso. La poliziotta prestava servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma si trovava nella Capitale in occasione della Festa della Repubblica, ospite nella caserma della Scuola Giovanni Falcone. Malgrado l’immediato soccorso e il trasferimento all’ospedale San Camillo, per la 45enne non c’è stato nulla da fare.

Lascia un figlio di 10 anni

Immacolata Cavagnuolo, da tutti conosciuta come Imma, lascia il marito Massimo e un figlio di dieci anni. Era molto rispettata e amata dagli amici, dai colleghi e conoscenti. “La tragica notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità penitenziaria – fanno sapere attraverso una nota dal Sindacato di Polizia Penitenziaria – I colleghi ricordano Imma Cavagnuolo come una persona dotata di grande forza e integrità, sempre pronta a mettersi al servizio degli altri.

Nel corso della sua carriera, Imma ha mostrato un impegno e una dedizione senza pari, diventando un punto di riferimento per molti. La sua perdita è un grande colpo per la Polizia Penitenziaria e per tutti coloro che l’hanno conosciuta”. La descrivevano come una persona allegra e disponibile, lei, su Facebook, si definiva “Inguaribile Romantica”. […]

