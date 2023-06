Milano, torna a casa e la trova occupata da un bengalese

Milano, 1 giugno 2023 – “Polizia, c’è un sconosciuto in casa mia che si rifiuta di uscire”. La telefonata surreale è di mercoledì mattina: un uomo italiano di 51 anni ha chiamato il 112 poco prima delle 9 perché rientrando ha trovato il suo appartamento in via Polesine, zona Corvetto, occupato da un uomo che non voleva saperne di andarsene.

Bengalese di 29 anni, come si è scoperto in seguito, e con precedenti, non ha cambiato atteggiamento neppure all’arrivo dei poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale, anzi si è scagliato contro di loro e ha cercato di colpirli lanciando oggetti finché non è stato immobilizzato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per violazione di domicilio. (https://www.ilgiorno.it)