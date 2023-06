Elezioni 2024, parlamento UE: rischio disinformazione

BRUXELLES – Il Parlamento europeo mette in guardia contro le grandi minacce di interferenza e la disinformazione nella campagna elettorale per le elezioni europee del 2024 con la relazione della commissione ingerenze dell’Eurocamera adottata dall’aula con 469 voti a favore, 71 contrari e 75 astenuti. Sottolinea come i rischi maggiori vengono in particolare dalle interferenze russe e cinesi.

Il testo raccomanda inoltre di vietare TikTok a tutti i livelli dei governi nazionale e nelle istituzioni Ue e chiede di bandire l’uso di apparecchiature e software di produttori cinesi o russi come ByteDance, Huawei, Zte, Kaspersky, NtechLab o Nuctech. ANSA EUROPA