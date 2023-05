Italia, più missili di artiglieria navale per Kiev

L’Italia incrementerà la produzione missilistica di sistemi di artiglieria navale, munizioni e giubbotti antiproiettili, da destinare all’Ucraina in vista di un prossimo pacchetto di aiuti. È quanto si apprende da fonti informate. L’aumento della produzione, richiesto anche nell’ambito del gruppo di contatto dei Paesi Nato che si è tenuto una settimana fa a Ramstein, riguarda il programma di difesa europeo e di cooperazione di difesa europea. Dall’aumento di produzione beneficeranno i infatti anche gli altri Paesi dell’Ue.

Usa: nuovo invio di armi e munizioni all’Ucraina

“Oggi annunceremo un nuovo pacchetto di armi e munizioni per i sistemi Patriot all’Ucraina”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa. “Solo a maggio la Russia ha lanciato 17 attacchi contro clvii e infrastrutture civili e militari in Ucraina”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it