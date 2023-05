Ratifica del Mes, discussione alla Camera il 30 giugno

Si svolgerà venerdì 30 giugno, nell’Aula della Camera, la discussione generale della proposta di legge legata alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). E’ quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. La calendarizzazione della discussione è stata accolta con favore dal Partito Democratico. La presidente dei deputati dem, Chiara Braga, ha commentato: “La ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, per noi, è un tema che poniamo dalla precedente programmazione, abbiamo insistito e il presidente Fontana, su questo punto, si è preso un impegno”.

Leggi anche

► MES, un organismo al di fuori di ogni controllo dominato dalla Germania che gode di ogni forma di immunità

Gli archivi e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.

I locali del MES sono inviolabili.

Anche Azione-Italia Viva, attraverso Matteo Richetti, ha espresso soddisfazione: “Abbiamo chiesto e ottenuto in Conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione del Mes: andremo fino in fondo su questa battaglia necessaria a non far perdere credibilità all’Italia”, ha affermato il deputato.

Di diverso tenore il commento di Claudio Borghi, senatore della Lega: “Vedo che il Mes arriverà al voto alla Camera. È giusto. È una proposta di legge delle opposizioni e hanno tutti i diritti di chiederne la votazione. Ovviamente mi auguro che non sarà votata dalla maggioranza dei deputati”. www.agenzianova.com