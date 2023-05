Pd, Orlando: ‘c’è un problema di selezione della classe dirigente’

Genova, 29 mag. (askanews) – “Finito l’effetto Schlein? Non va trasferito sul terreno locale un ragionamento di carattere nazionale. Penso che a livello locale ci sia una serie di problemi: c’è l’esigenza di costruire un partito e in molte realtà cominciamo ad avere problemi nella selezione della classe dirigente. Sono problemi che erano già sul tavolo e che oggi devono essere risolti. Mi auguro che vengano affrontati rapidamente dal gruppo dirigente nazionale”.

Cosi il deputato del Pd ed ex ministro Andrea Orlando, commentando l’esito delle elezioni Amministrative in risposta a chi gli chiedeva se fosse finito l’effetto Schlein, alla luce dei risultati dei ballottaggi.

“Si sta riducendo una rendita – ha aggiunto Orlando – perché il centrodestra inizia a costruire una classe dirigente a livello locale che viene ritenuta credibile rispetto al passato. Un vantaggio competitivo che il centrosinistra aveva si è progressivamente assottigliato”.”Si tratta di tornare a lavorare – ha concluso l’ex ministro – per costruire quadri, punti di riferimento. Poi, c’è un tema generale che riguarda come fermare la destra che, come abbiamo visto, è forte in tutta Europa”.