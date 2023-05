Migranti, nave Sea Eye in viaggio verso Ortona

Dopo la Aita Mari, a febbraio, e la Life Support di Emergency, a marzo, è in programma un nuovo sbarco di migranti al porto di Ortona. Le autorità italiane, infatti, hanno assegnato lo scalo abruzzese come destinazione alla Sea Eye 4 (Ong tedesca), che ieri ha soccorso 17 persone, tra i quali 9 minori non accompagnati, su una piccola imbarcazione nel tratto di mare tra la Libia orientale e la Tunisia.

“La distanza del porto sicuro assegnato – lamenta la ong – è più di tre volte la distanza dal porto più vicino, Pozzallo., a 426 chilometri. La Sea Eye impiegherà quattro giorni e mezzo per percorrere 1.300 chilometri”.

www.chietitoday.it