Ex ispettore Onu: per la Russia l’Ucraina è un cancro, deve vincere al più presto

Scott Ritter – ex ispettore ONU noto per aver pubblicamente dichiarato l’inesistenza delle armi di distruzione di massa in Iraq – ha recentemente fatto un viaggio in Russia per rendersi conto di prima mano della situazione e in questa intervista condivide le sue osservazioni.

In primo luogo sulla grande vitalità dell’economia russa, nonostante le sanzioni, e quindi sulla forza dello Spirito Nazionale russo, cosa di cui gli americani non hanno idea e che dovrebbero comprendere e rispettare. Secondo Ritter la Russia dovrebbe risolvere al più presto la situazione, che è per lei un cancro che minaccia di distruggerla. Ma il pericolo più grande è che l’America crolli, trascinando il mondo con sé.

(video Voci dall’estero)