Lukashenko riappare con un messaggio agli azeri

Dopo le voci, alimentate dalla dissidenza bielorussa (diffuse da un ex ambasciatore USA, ndr), sul suo stato di salute, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko riappare con un messaggio, pubblicato dal suo servizio stampa e diffuso dalla Tass, in cui fa gli auguri al leader dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e a tutti gli azeri in occasione della festa nazionale del Paese, il Giorno dell’Indipendenza.

“Sono profondamente convinto che il partenariato strategico tra Minsk e Baku, che si basa sull’interesse reciproco e su legami tradizionalmente amichevoli e di fiducia, continuerà a rafforzarsi, acquisendo nuove forme e direzioni”, scrive. (ANSA).