Medvedev, ‘colloqui impossibili con Zelensky al potere’

ROMA, 26 MAG – “Finché ci sarà l’attuale regime e il clown Zelensky al potere a Kiev, i colloqui saranno impossibili”: lo ha detto l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, durante la sua visita in Vietnam. Lo riporta l’agenza di stampa russa Tass. “Tutto finisce sempre con i negoziati. Questo è inevitabile, ma finché queste persone saranno al potere, la situazione per la Russia non cambierà in termini di negoziati”, ha detto aggiunto. (ANSA).