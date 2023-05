“Volevano sabotare siti nucleari russi”, arrestati ucraini

Sabotatori ucraini che pianificavano attentati alle centrali nucleari russe sono stati arrestati: lo ha reso noto il Servizio di sicurezza russo (Fsb), come riporta la Tass. “Un gruppo di sabotatori dell’intelligence straniera ucraina… ha cercato di far saltare circa 30 linee di trasmissione di energia presso le centrali nucleari di Leningrado e Kalinin” all’inizio di maggio per “spegnere i reattori nucleari”, ha dichiarato l’Fsb in un comunicato, aggiungendo di aver arrestato due cittadini ucraini.

Il gruppo di sabotatori ucraini che aveva preso di mira due centrali nucleari russe è riuscito a far saltare in aria una torre trasmittente della centrale di Leningrado. Lo ha reso noto il Servizio di sicurezza russo (Fsb), come riporta il canale Telegram del media russo Ostrazhno Novosti. tgcom24.mediaset.it