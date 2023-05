Maltempo, allagamenti nell’Avellinese: un morto

Il maltempo ha causato una vittima al Sud.

Le forti piogge hanno provocato allagamenti a Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi. In questa zona è morto un uomo, di 45 anni, che è stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall’acqua. La vittima era originaria di Contrada.

La piana già colpita da allagamenti in passato

La piana della frazione nel piccolo Comune già in passato era stata più volte colpita da allagamenti in occasione di varie ondate di maltempo. Si tratta infatti di un territorio particolarmente esposto al dissesto idrogeologico, dove da decenni i cittadini chiedono interventi risolutivi. A novembre alcune famiglie vennero tratte in salvo a bordo di gommoni a causa dell’acqua che aveva invaso l’area.

La vittima sorpresa dalla pioggia mentre andava in montagna

Secondo una prima ricostruzione il contadino morto stava andando in montagna quando è stato sorpreso dalla violenta pioggia, che si è riversata soprattutto sui comuni di Forino e Montoro. L’uomo era in una zona piuttosto impervia quando, nel tentativo di ancorare la macchina al terreno, è sceso in cerca di un supporto da sistemare sotto le ruote. A quel punto sarebbe stato travolto dall’auto a causa del cedimento del freno a mano.

Il sindaco: “Un territorio particolarmente fragile”

“E’ una tragedia – dice il sindaco di Contrada Pasquale De Santis – in un territorio che non è nuovo a questi fenomeni e che si caratterizza per la sua fragilità. Stiamo attendendo l’arrivo del medico legale per il riconoscimento. Forino è allagata, a Contrada va leggermente meglio ma anche qui è scesa tanta acqua. Sono solo venti minuti di pioggia preceduti da una forte grandinata ma di una potenza eccezionale”.

Nella zona del tragico incidente sono arrivate le forze dell’ordine e nell’area allagata sono in arrivo le squadre della Protezione civile regionale. tgcom24.mediaset.it