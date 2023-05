Acerra, minoranza assente: salta cittadinanza onoraria a Segre

ACERRA (NAPOLI), 24 MAG – Minoranza assente, salta la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. E’ l’esito dell’odierna seduta del consiglio comunale di Acerra, dove all’ordine del giorno c’era il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Hanno disertato l’aula otto dei nove membri di minoranza, che hanno giustificato l’assenza tramite una dichiarazione dell’unico esponente presente nel civico consesso come “decisione politica”.

Il provvedimento di cittadinanza onoraria, che ha già ricevuto il via libera dalla Giunta comunale a gennaio del 2020, necessitava soltanto del passaggio in Consiglio, ma per essere approvato ha bisogno dei voti favorevoli dei 4/5 dell’assise. ANSA