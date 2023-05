Il milionario Bryan Johnson si inietta sangue del figlio per non invecchiare

Il milionario Bryan Johnson ha riunito il figlio di 17 anni Talmage e suo padre di 70 anni Richard e ha studiato uno scambio trigenerazionale di emoderivati. A riportare la notizia è stato Bloomberg. Ad aprile sono stati al Resurgence Wellness, una spa medica ad Arlington, in Texas. Al 17enne è stato prelevato un litro di sangue (circa 1/5 del suo corpo) separato in parti, e poi il plasma è stato reinfuso in Bryan. Quest’ultimo ha a sua volta donato un litro del suo sangue ​​a suo padre di 70 anni. I ricercatori hanno ribadito ad Insider che la pratica potrebbe avere effetti collaterali molto pericolosi, come una forte reazione immunitaria.

Le origini

Bryan Johnson è stato il fondatore di Braintree, azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce. Braintree ha acquisito Venmo nel 2012 per 26,2 milioni di dollari e l’intero pacchetto azionario è stato successivamente acquisita da PayPal per oltre 800 milioni di dollari. Da quel momento, Bryan si è dedicato in maniera esasperante alla ricerca dell’elisir di lunga vita.

Dopo 2 anni di intensi trattamenti medici e atletici la sua età è diminuita di 5 anni. Il suo progetto lo vede come cavia delle sperimentazioni per riportare tutti i suoi organi, cervello compreso, all’età di 18 anni.

Johnson dichiara che ha ridotto la sua età epigenetica di 5,1 anni , ha abbassato del 24% il suo tasso di invecchiamento, ha un perfetto rapporto tra muscoli e grasso, la sua temperature corporea è diminuita di 3 gradi Fahrenheit (è di circa 34,8 °C al posto dei normali 36,5 °C), ha il cuore di un 38enne, la pelle di un 27enne e, soprattutto, i test fisici sono quelli di un 18enne. In pratica, scrive sul suo sito, mentre noi mortali invecchiamo di un anno ogni 365 giorni, a lui ne servono 453.