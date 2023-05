Bologna, 64enne straniero abusa della nipotina di 7 anni: arrestato

I carabinieri di Bologna hanno arrestato un 64enne straniero, indagato per violenza sessuale commessa ai danni della nipote di 7 anni.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri lo scorso aprile, quando i genitori della bambina si sono presentati in caserma per riferire ai militari che l’uomo, approfittando del rapporto di parentela (è uno zio acquisito) avrebbe abusato sessualmente della piccola, di nascosto dagli altri due fratellini minorenni della vittima.

Ascoltati i genitori e la bambina

Dal racconto dei familiari, l’uomo frequentava abitualmente la loro abitazione e le violenze si sarebbero verificate mentre i genitori erano fuori casa. Dopo papà e mamma, anche la bambina è stata ascoltata in audizione protetta, con l’aiuto di uno psicologo. La piccola avrebbe raccontato di aver subito abusi dall’uomo, che le ripeteva di non raccontare niente perché correva il rischio di finire in carcere.

La terribile scoperta è avvenuta durante una cena tra parenti, quando la madre della bimba si è accorta che l’uomo stava molestando sua figlia. Interrogata poi dalla madre, la bambina le avrebbe raccontato di aver subito abusi analoghi in più di dieci occasioni. https://www.tgcom24.mediaset.it