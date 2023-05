Armati di coltelli in strada, tunisini danno la caccia a un uomo

(www.firenzetoday.it) – Vicchio, Firenze – Nel corso della serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Beato Angelico, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini in merito alla presenza in strada di uomini armati di coltelli. In particolare, gli stessi, armati di coltelli, hanno cercato di colpire un uomo che abita nel Mugello, verosimilmente per vecchi dissapori tra loro.

I militari dell’Arma, notando un veicolo allontanarsi a forte velocità, hanno intimato l’alt ma, visto che il conducente non si è fermato, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto. Nel corso dei controlli sono stati identificati i due occupanti del mezzo: tunisini di 43 e 49 anni. Quest’ultimo, abitante nel Mugello, in forte stato di agitazione, oltre a rivolgere frasi minacciose, ha opposto resistenza ai militari.

Durante gli accertamenti sono stati recuperati due coltelli da cucina, lanciati dal mezzo in fuga, e un terzo rinvenuto all’ interno dell’auto. Il 49enne, nelle fasi di contenimento, ha riportato una lesione, con prognosi di 25 giorni, così come due dei militari intervenuti. L’auto dei carabinieri è stata danneggiata per i colpi inferti da quest’ultimo durante le fasi del suo arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni personali, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti a offendere. Giudicato in mattinata, per lui è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il 43enne, invece, è stato denunciato per l’ipotesi dei reati di porto di armi od oggetti atti a offendere e in quanto irregolare sul territorio.