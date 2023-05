Milano, donna tenta di rapire un bimbo di due anni

Milano – Sventato un tentativo di rapire un bambino, domenica pomeriggio a Milano, nella centrale piazza Gae Aulenti, in zona Porta Nuova. L’intervento è stato confermato dai carabinieri del comando provinciale meneghino. Tutto è successo nel giro di pochi istanti, poco dopo le sei di pomeriggio.

Da quanto appreso, una donna di 22 anni, di cittadinanza italiana e origine nordafricana, ha preso in braccio un bambino di 2 anni, dopo essersi avvicinata e avergli parlato mentre il piccolo stava giocando con alcuni coetanei. La 22enne, dopo avere afferrato il bambino, si è allontanata verso Garibaldi.

Ma il papà del bambino si è accorto di tutto e ha inseguito la donna, bloccandola dopo un centinaio di metri. Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri del radiomobile, che hanno preso in consegna la 22enne, denunciandola per sequestro di persona. L’intervento ha creato scalpore in piazza, con assembramento da parte dei passanti per capire esattamente che cosa fosse successo e l’applauso finale della folla. https://www.milanotoday.it