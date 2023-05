Maltempo, viceministro Leo: risorse da lotterie e auto all’asta

Per affrontare l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna il governo sta pensando a risorse provenienti da lotterie aggiuntive e dal ricavato delle aste di auto sequestrate alla criminalità organizzata. Lo ha affermato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, ricordando che martedì sarà presentato un decreto legge in Consiglio dei ministri.

Una estrazione aggiuntiva delle lotterie “Stiamo individuando anche altre modalità per procacciare risorse da destinare alle popolazioni colpite dall’alluvione. Il tema riguarda le estrazioni delle lotterie: una novità che vogliamo introdurre è una estrazione aggiuntiva dove le risorse che verranno recuperate possono essere destinate alla popolazione colpita” ha spiegato. “Poi ci sono le molte auto sequestrate dall’agenzia delle dogane alla criminalità organizzata che devono essere messe all’asta e ricavato potra’ essere destinato alla popolazione”.

Secondo Leo “c’è massima condivisione tra regione e il governo questo è sicuramente un aspetto positivo”. Leo ha quindi ricordato che “domani presenteremo un decreto legge dove affronteremo le prime emergenze. Tutto ciò che riguarda versamenti e adempimenti che dovevano essere effettuati dall’1 maggio verranno sospesi e rinviati e lo stesso si farà per le ritenute alla fonte, che è un altro problema molto delicato riguarda i sostituti di imposta che devono effettuare la ritenuta alla fonte per poi versare. Anche qui stiamo individuando le soluzioni le più vantaggiose non solo per i datori di lavoro ma anche per lavoratori per evitare i versamenti”.

Quanto agli altri adempimenti, connessi al contenzioso civile, penale e amministrativo,, ha aggiunto, “anche li’ sospendiamo i termini. Stiamo lavorando in quella direzione”.

www.tgcom24.mediaset.it