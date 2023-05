Forti piogge in Sardegna: allagamenti, frane, pastori isolati

Il maltempo flagella la costa centro-orientale della Sardegna. Case e esercizi commerciali allagati, voragini e frane nelle strade di campagna, qualche pastore rimasto isolato e la spiaggia di Cala Luna, perla del golfo di Orosei, completamente cancellata. Sono questi i primi danni accertati a Dorgali, dove c’è stata la più alta percentuale di pioggia caduta in giornata: circa 255 millimetri. La sindaca Angela Testone, che ha convocato il Coc e lavorato fianco a fianco con gli uomini della Protezione civile e con i Vigili del fuoco annuncia: “Dichiareremo lo stato di calamità naturale”. A preoccupare nei paesi della costa baroniese, è stato l’ingrossamento del fiume Cedrino che ha raggiunto livelli di guardia in seguito alla tracimazione della diga di preda Othoni e con le acque arrivate dal Sologo e tanto che si è reso necessario aprire la foce.

Pastori isolati

Dopo due giorni di pioggia ininterrotta, nel Nuorese, e in particolare a Dorgali, si procede alla conta dei danni. Restano dissestate tante strade di campagna e rimangono ancora isolati due pastori: per raggiungerlila Condiretti di Nuoro ha chiesto l’intervento del prefetto Giancarlo Dionisi. “Finché non scende il livello dell acqua nel rio Sa Oche, io e un pastore di Oliena non possiamo rientrare in paese – ha detto ‘allevatore di Dorgali Francesco Carta – Ci vorranno ancora quattro o cinque giorni prima che il livello dell’acqua scenda e che ci consenta di attraversare la strada, ma nel frattempo siamo senza mangime. La Coldiretti ha chiesto l’attivazione di un elicottero in Prefettura: chiediamo celerità perché le nostre pecore hanno bisogno di mangime subito”.

Strade chiuse

In paese, intanto, è tornata l’acqua potabile: domenica i dorgalesi erano rimasti senza a causa dell’allagamento delle pompe di sollevamento della sorgente di Su Gologone. Restano ancora chiuse la strada provinciale che da Cala Gonone porta a Cala Fuili mare a causa di alcune frane e la provinciale 46, tra Oliena e Dorgali, all’altezza del ponte di Oloé, il viadotto crollato durante l’alluvione del ciclone Cleopatra nel 2013, nella quale perse la vita il poliziotto di Nuoro, Luca Tanzi, e ora ricostruito. https://notizie.tiscali.it