Zelensky: presenterò a bin Salman la nostra formula di pace

KIEV, 19 MAG – E’ arrivato all’aeroporto internazionale di Gedda, in Arabia Saudita, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per partecipare al summit della Lega Araba. Lo riferisce Al Arabiya, precisando che Zelensky è partito a bordo di un velivolo francese dalla Polonia. L’inizio del vertice della Lega Araba è previsto per le 14:30 locali, le 13:30 in Italia.

“Arrivato in Arabia Saudita. Parlerò al vertice della Lega Araba. Incontrerò il principe ereditario Muhammad bin Salman al-Saud e terrò altri colloqui bilaterali. Le nostre priorità sono il ritorno di tutti i prigionieri politici della Crimea e dei territori occupati” e “delle persone deportate illegalmente, la presentazione della nostra formula di pace” e “garanzie di sicurezza energetica per il prossimo inverno”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. “L’Arabia Saudita svolge un ruolo significativo e siamo pronti a portare la nostra collaborazione a un nuovo livello”. (ANSA).