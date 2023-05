Maltempo Emilia Romagna: trovati altri due morti nel Ravennate

L’ondata di maltempo che ha fatto 11 morti in Emilia Romagna non si arresta: l’allerta rossa continua a essere in vigore nella Regione, dove sono 27mila le persone senza elettricità.

Il livello di quasi tutti i fiumi continua a essere sopra la soglia d’emergenza, e sono previste nuove piene che potrebbero mettere a dura prova argini indeboliti o danneggiati. Nuovi allagamenti sono stati registrati nel Ravennate.

Due agricoltori, marito e moglie di 73 e 71 anni, sono stati trovati morti nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate, nelle scorse ore invaso dall’acqua a causa dell’alluvione. A lanciare l’allarme già ieri sui social era stato il figlio che non riusciva più a contattare i due. Tra le ipotesi, si pensa che fossero tornati in casa forse per recuperare un elettrodomestico. Al vaglio le cause esatte del decesso. Non si esclude neppure una morte per folgorazione. Sale a undici il bilancio delle vittime.

In Emilia-Romagna 27mila senza elettricità

Sono 27mila le persone senza energia elettrica in Emilia-Romagna. Lo riferisce Enel, spiegando che prosegue l’impegno della task force di 700 tecnici messa in campo da E-Distribuzione, tra personale interno e quello di imprese terze, per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo sulle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. In campo 4 elicotteri, mentre sono già stati mobilitati 170 gruppi elettrogeni e quattro power station per fornire alimentazione di emergenza non appena le condizioni meteorologiche consentiranno il deflusso delle acque.

Ordine di evacuazione immediata in alcune zone di Ravenna

Il Comune di Ravenna ha emesso un ordine di evacuazione immediata a persone e aziende di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci, per rischio di allagamenti provocati dalla rottura del Lamone tra Reda e Fossolo. Il Comune di Ravenna segnala alle persone che non possono andare da amici e parenti l’area di accoglienza allestita al Cinema City al Museo Classis di Classe. “Si sta procedendo a inviare dei pullman nelle frazioni interessate. Passare parola. Limitare al massimo gli spostamenti”, comunica l’amministrazione. tgcom24.mediaset.it