Malore fulminante, morto chef palermitano di 42 anni

Nicolò Macaluso (foto da Facebook di Massimo Sgobba)

Uno chef palermitano, Nicolò Macaluso, è morto a 42 anni per un malore mentre si trovava in Sardegna per lavoro. Nato nel 1980, originario di Prizzi, si era trasferito da tempo in Piemonte, più esattamente nella zona del Canavese, dove era diventato molto conosciuto e apprezzato. La tragedia si è consumata martedì 16 maggio 2023. A stroncarlo è stato un infarto fulminante.

Sono in tanti nel Canavese a ricordare lo chef palermitano, per anni prima cuoco al ristorante Monnalisa di Ozegna e poi gestore del ristorante pizzeria Bora Bora di Valperga. Dopo avere risieduto a Rivarolo Canavese e a Favria, da qualche tempo era andato ad abitare a Fagnano Olona (Varese), dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 18, si svolgeranno i suoi funerali. Lascia la compagna e un figlio di 13 anni. (www.palermotoday.it)