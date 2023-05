Merate, 49enne stroncato da un malore improvviso

Non rispondeva alle chiamate e quando i famigliari si sono recati nella sua casa di via Pascoli lo hanno trovato morto. 49 anni Ruggero Villa, papà di un adolescente, era conosciutissimo in città. E’ morto nella notte tra sabato e domenica, stroncato probabilmente da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. Increduli e scossi i famigliari, gli amici e i colleghi di lavoro.

L’uomo era solito ritrovarsi in centro per un caffè, era un volto noto della piazza, lo si vedeva spesso al termine dell’orario di lavoro e amava intrattenersi in compagnia a chiacchierare. Una persona socievole, dalla battuta pronta e col cuore in mano, sempre pronto a farsi in quattro se qualcuno chiedeva aiuto. Così lo ricordano anche i colleghi della Gicar azienda di via Como dove lavorava da oltre trent’anni.

