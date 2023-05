Malore improvviso, sindaco di Peschiera Borromeo muore a 54 anni

Un malore improvviso, mentre era in casa da solo. E’ morto così il sindaco di Peschiera Borromeo (Milano) Augusto Moretti. Aveva 54 anni ed era in carica dal 2021. Una morte inaspettata, per il sindaco che era al lavoro soltanto fino a ieri. Lascia la moglie, Elena, e due figli, Ludovica e Stefano.

Moretti era un avvocato, aveva fatto anche parte della Commissione di giustizia amministrativa dell’ordine degli avvocati di Milano. Aveva un suo studio di consulenza legale e negli ultimi anni aveva affiancato al lavoro l’impegno in politica, tanto da candidarsi due anni fa come sindaco di Peschiera – lui, nato a Milano, viveva al confine con questo comune – con la coalizione del centrodestra, vincendo.

“Con grande tristezza diamo l’annuncio che il nostro amato sindaco, avvocato Augusto Moretti, è mancato oggi a causa di un improvviso malore. Tutto il Comune, la Giunta, il Consiglio Comunale e la Città si stringono con cordoglio alla famiglia, alla amatissima moglie Elena, agli adorati figli Ludovica e Stefano in questo momento di lutto”, è la notizia diffusa sui social del Comune di Peschiera, che fa parte della Città metropolitana di Milano: anche il sindaco Sala, il vicesindaco e il Consiglio della Città metropolitana di Milano “esprimono il proprio cordoglio per la improvvisa scomparsa di Augusto Moretti, sindaco di Peschiera Borromeo e sono vicini ai familiari, agli amici e ai cittadini di Peschiera Borromeo”.

https://milano.repubblica.it