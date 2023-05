“Produrre carne sintetica inquina 25 volte più di quella naturale”

(AGENPARL) – ven 12 maggio 2023 Carne sintetica. Sottosegretario La Pietra, università California conferma nostre perplessità

“Produrre la carne sintetica inquina 25 volte più di quella naturale. Fin da subito e per primo in Europa il Governo Meloni si è detto contrario alla produzione e commercializzazione della carne sintetica e lo studio dell’università della California conferma la correttezza della nostra posizione. Mentre da più parti a Bruxelles, su impulso delle lobbies interessate alla produzione della carne finta, si cercava e si cerca tuttora di propagandare l’alimentazione da laboratorio, l’Italia ha invitato i partner europei alla prudenza, chiedendo di non cedere alle pressioni e di avviare un serio studio sul cibo sintetico.

In assenza di evidenze scientifiche sulle conseguenze per la salute delle persone derivanti dal consumo di cibo sintetico, ci siamo anche interrogati su quanto potessero essere strumentali le motivazioni di chi attribuiva agli animali allevati la causa dell’inquinamento atmosferico. Ora la realtà appare molto più chiara a tutti e non solo a noi: l’intento era demonizzare la zootecnia e le nostre abitudini alimentari, in funzione di logiche commerciali che nulla hanno a che vedere con la salute e la salvaguardia dell’ambiente.

Ora cosa diranno i cantori del cibo sintetico per difendere gli interessi delle multinazionali che premono per farci ingurgitare il loro cibo sintetico? Accuseranno di pericoloso sovranismo anche gli studiosi dell’università della California o manderanno giù l’amaro boccone della verità scientifica, che rimane comunque meno indigesto di una polpetta sintetica?”

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, sen. Patrizio La Pietra