Il docufilm “Sospesi” questa sera 12 maggio a Bologna

Il docufilm “Sospesi” sarà proiettato questa sera 12 maggio per la prima volta a Bologna.

L’evento è organizzato dalle Associazioni Edward Jenner e EUNOMIS, entrambe aderenti alla Società Italiana di Medicina (SIM), che a propria volta ha concesso il patrocinio, e vedrà la partecipazione degli Autori dell’opera filmica insieme ad autorevoli relatori che daranno vita ad un dibattito sul tema del “Diritto al Lavoro negato” in interazione con gli interventi di persone dal pubblico che sono state vittima di provvedimenti sospensivi e privativi del lavoro e dello stipendio e di ogni altro emolumento dai provvedimenti legislativi del 2021 durante il periodo della cd. “emergenza sanitaria”.

Queste persone coraggiose, che non si sono piegate al ricatto vaccinista imposto dallo Stato, interverranno per raccontare al folto pubblico in sala la loro storia.

L’evento sarà diffuso in diretta televisiva da Telelombardia e da 9-MQ TV web, per la prima volta insieme.

Proiezione alle 20,30 nella sala grande del Circolo Trigari di Bologna oppure alle 22 all’inizio della diretta tv.

https://t.me/eunomis/2610