Omicidio a Varago, 17enne ucciso a coltellate

Treviso – Carabinieri e 118 sono intervenuti giovedì pomeriggio in Via Primo Maggio a Varago di Maserada sul Piave dove Aymen Adda Benameur, 17enne italiano di seconda generazione, nato da genitori di origini algerine, è rimasto vittima di un’aggressione da parte di altri giovanissimi che lo avrebbero accoltellato e ucciso al termine di una lite per futili motivi tra ragazzi, degenerata in tragedia. All’arrivo dei militari sul posto sono stati fermati e portati in caserma due minorenni e un maggiorenne (di origine straniera, ndr), sospettati di essere coinvolti nel delitto e trovati nelle vicinanze dell’Hotel ristorante “Dotto”.

Sono ora in corso le indagini dei militari dell’Arma per fare luce sull’esatta dinamica dell’accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, il 17enne sarebbe stato ucciso da un unico fendente all’addome, l’arma è stata ritrovata dai carabinieri a poca distanza dal luogo del delitto. Sul posto sono poi arrivati i genitori del ragazzo ucciso, comprensibilmente sconvolti dal dolore, e il sindaco di Maserada sul Piave, Lamberto Marini.

Per la provincia di Treviso è il secondo delitto in pochi giorni dopo il brutale duplice omicidio di Paese. Sempre in questi giorni, a Fener, nel Bellunese, il 53enne Antonio Costa era stato accoltellato da Pedro Livert Dominguez Sanchez con un'arma da taglio che la vittima usava per difendersi. Tre brutali fatti di sangue a pochissimi giorni di distanza l'uno dall'altro.