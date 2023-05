Avezzano sotto choc, morto improvvisamente imprenditore di 48 anni

AVEZZANO – Città sotto choc per la morte improvvisa del noto imprenditore Davide Iannotti a soli 48 anni. Insieme ad Angelo Gentile, come riferisce il Centro, gestiva il ristorante “Trilussa” all’interno dell’hotel Velino di via Montello ad Avezzano. Secondo quanto si è appreso Iannotti da lamentava un dolore alla schiena e al braccio. Per questo si era sottoposto a una serie di visite private. Gli era stata prescritta una cura che stava seguendo.

Poi il dramma. Era a casa e ha avuto forti dolori e poi la corsa verso l’ospedale di Avezzano. Durante il tragitto il 48enne è andato in arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo quanto asserisce la famiglia è morto a causa di un problema cardiaco. I parenti vogliono vederci chiaro rispetto ad eventuali responsabilità dei medici che nei giorni precedenti alla tragedia hanno visitato l’imprenditore.

