Sanzioni UE contro la Cina, Pechino: risponderemo

Bruxelles ha proposto di sanzionare le società cinesi per il sostegno accordato alla macchina da guerra russa, per la prima volta dall’inizio dell’aggressione dell’Ucraina: lo riporta il Financial Times, secondo cui la mossa irriterebbe Pechino, ansiosa di impedire che l’Ue si schieri con Washington nella lotta per l’influenza globale.

BERLINO, 09 MAG – La Cina “replicherà” ad eventuali sanzioni europee alle sue imprese motivato dal loro supposto sostegno alla Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Qin Gang a Berlino in conferenza stampa con la ministra Annalena Baerbock. La Cina e le imprese russe “hanno delle relazioni normali di cooperazione”, ha aggiunto. (ANSA)