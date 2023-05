UE cancella evento diplomatico con il ministro israeliano Ben Gvir

La rappresentanza Ue in Israele ha cancellato la cerimonia diplomatica prevista per domani per la festa dell’Europa alla quale avrebbe dovuto partecipare il ministro della Sicurezza nazionale e capo del partito politico di estrema destra Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir. “Sfortunatamente – ha scritto su twitter la delegazione – quest’anno abbiamo deciso di cancellare il ricevimento diplomatico poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati della Ue“.

“E’ una vergogna che l’Unione Europea, che afferma di rappresentare i valori di democrazia e multiculturalismo, chiuda poco diplomaticamente le bocche”, ha reagito Ben Gvir, citato da Times of Israel. “Per me è un onore e un privilegio rappresentare lo stato d’Israele, gli eroici soldati e il popolo d’Israele in ogni evento. Gli amici sanno come esprimere le critiche e i veri amici sanno anche come prenderle”, ha aggiunto.