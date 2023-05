Milano, rapina in treno: accoltellato al collo

Attimi concitati alla stazione di Milano Porta Garibaldi, nel pomeriggio di venerdì, quando un uomo è sceso da un treno pieno di sangue e chiedendo aiuto. È stato accoltellato al collo durante una rapina. Secondo quanto da lui stesso dichiarato alla polizia, gli avrebbero rubato il cellulare e 300 euro in contanti. Anche se non ha saputo specificare il luogo esatto – verosimilmente a bordo di un convoglio -, né descrivere il rapinatore.

È accaduto poco dopo le 15. La vittima è un 37enne algerino con regolare permesso di soggiorno. Aveva una ferita d’arma da taglio sul collo, anche se per fortuna non è in pericolo di vita. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti, che hanno subito chiamato il 118 e la polizia ferroviaria. Il personale sanitario è intervenuto con due ambulanze e un’automedica. Il ferito è stato portato via in codice giallo al Policlinico di Milano.

Sulla rapina indaga la polfer, che ha subito sentito il 37enne che però, probabilmente per lo shock, non ha saputo dare informazioni. Si stanno passando al setaccio le numerose telecamere presenti nell’area attorno alla stazione. Una prima mano è arrivata proprio dagli occhi elettronici: dalle immagini, infatti, si vede l’uomo scendere da un convoglio in arrivo dalla Brianza con una mano sul collo, quindi presumibilmente già ferito. Il lavoro degli investigatori prosegue adesso per verificare dove sia venuta l’aggressione e i motivi del gesto.

https://www.today.it/cronaca