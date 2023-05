Sistema immunitario, Burioni: ‘vitamine e integratori non servono, vaccinatevi’

“Vitamine e integratori non servono, usiamo poi i vaccini che sono l’unica arma per determinati virus o batteri”

(www.ilrestodelcarlino.it) – “Vitamine e integratori, se non quando c’è una carenza specifica (quasi mai), non servono a nulla”. L’ultimo messaggio lanciato sui social dal virologo Roberto Burioni, certamente non nuovo a far discutere con le proprie dichiarazioni.

Stavolta il professore del San Raffaele si è scagliato contro quella che è una pratica comune: l’assunzione di integratori con la speranza di rendere invincibile il nostro sistema immunitario. Nel suo post Burioni scrive infatti: “Il sistema immunitario si potenzia con una vita sana, ma – contro gli agenti infettivi per cui sono disponibili – soprattutto con i vaccini. Vitamine e integratori, se non quando c’è una carenza specifica (quasi mai), non servono a nulla. Fatevene una ragione.

Gli integratori non possono sostituire i farmaci e i vaccini

Il professore scopre un nervo scoperto delle tantissime persone che assumono quotidianamente integratori di ogni genere pur di non vaccinarsi, sottolineando quello che per gli addetti ai lavori in realtà è un fondamento della farmacologia: gli integratori non sono dei farmaci, non hanno un principio attivo e il loro scopo è apportare appunto un’integrazione, ovvero una quantità in più di una certa sostanza al nostro organismo. Il loro uso è quindi limitato a tre situazioni: una carenza specifica (ad esempio il ferro), un aumentato fabbisogno (ad esempio negli sportivi) o uno stato di convalescenza o forte debilitazione. Non rientra dunque tra i ‘poteri’ degli integratori quello di sostituire i vaccini nel preparare il sistema immunitario ad affrontare agenti patogeni o malattie di varia natura.

Burioni spiega che gli integratori, non contenendo principi attivi e non essendo farmaci (e dunque non dovendo superare fasi sperimentali né dimostrare la loro efficacia farmacologica), sono solo sostanze che potremmo normalmente assumere con la dieta. La differenza è solo che si trovano in concentrazioni più elevate. Ma purtroppo non esistono studi che dimostrino che l’assunzione di determinati integratori ci metta al sicuro dal rischio di infezioni o abbia effetti certamente positivi sul nostro sistema immunitario. Ecco quindi il consiglio finale: uno stile di vita sano è da preferire: attività fisica, evitare la sedentarietà, sane abitudini alimentari, evitare fumo e alcol, evitare lo stress. Tutto ciò (e la scienza lo conferma) è quanto possiamo fare per evitare di ammalarci. Ove possibile – conclude Burioni – usiamo poi i vaccini che sono l’unica arma per determinati virus o batteri.