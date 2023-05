Malore improvviso, Thomas muore a 31 anni

Un altro lutto ha colpito la comunità di Castelfiorentino. Un’altra morte prematura, dopo quella del 39enne maestro di tennis Vieri Angelucci e del 52enne Marco Locci, ex calciatore, in seguito allenatore e molto conosciuto anche perché la famiglia è nota per la ditta Locci Agraria. A perdere la vita per un malore improvviso, stavolta, è Thomas Maestrini, di 31 anni. A darne notizia è stato lo stesso sindaco Alessio Falorni.

"Purtroppo in queste ultime due settimane la nostra comunità è stata scossa da terribili notizie, relative alla prematura scomparsa di cittadini di giovane età", scrive Falorni su facebook. Maestrini non abitava più da qualche anno a Castelfiorentino, dove era cresciuto e aveva vissuto per la maggior parte della sua vita. Si era trasferito nel comune di San Miniato, ma era rimasto molto legato alle sue origini. Era spostato e padre di un bambino. Ieri gli è stato tributato l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Verdiana alla presenza di parenti e tanti amici.