Fuori la blasfemia dal Parlamento europeo!

È semplicemente scandaloso!

In questi giorni, all’interno del Parlamento europeo, è stata allestita una “mostra” blasfema che, tra le varie immagini, ritrae la figura di Cristo circondato da discepoli sadomaso, oltre che a una coppia di uomini nudi che, abbracciati in un letto, inscena il simbolo di una croce.

Un’iniziativa blasfema pensata e proposta per “celebrare” i “diritti” e l’inclusione LGBTQ a discapito della sensibilità e della fede di milioni di cittadini cristiani europei.

Una blasfemia che non conosce vergogna tanto che la mostra è stata addirittura pubblicizzata con una mail firmata dal deputato europeo Malin Bjork, del Partito della sinistra svedese, inviata a tutti gli europarlamentari:

«In occasione della presidenza svedese del Consiglio europeo, ho invitato l’artista fotografica Elisabeth Ohlson a mostrare alcune delle sue opere. Tutti i pezzi che ha scelto per questo spettacolo hanno un tema LGBTQI o altrimenti inclusivo, dei diritti umani».

Secondo i burocrati di sinistra europei, a fare le spese dell’inclusività LGBTQ devono essere i cristiani e la loro fede, sacrificati sull’altare di fantomatici “diritti LGBTQ”, diritti che invece non sembrano valere per i cittadini cristiani.

Si tratta di uno scandaloso attacco anti-cristiano che non possiamo tollerare!

Firma subito la petizione per chiedere al presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di bloccare immediatamente la mostra blasfema e per esigere le scuse pubbliche di Malin Bjork. Non rimanere in silenzio, agisci ora!

► FIRMA LA PETIZIONE DI PROVITA E FAMIGLIA