Nominato consulente tecnico per verificare efficacia dei tamponi sul lavoro

Ci sono novità importanti per tutte le cause riguardanti tutte le cause riguardanti l’obbligo di greenpass e vaccinale.

E’ stata infatti disposta dal tribunale di Belluno la nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per verificare se i #tamponi fossero in grado di garantire la #sicurezza sui posti di lavoro.

Video a cura dell’Avv. Olav Gianmaria Taraldsen