Violenze di Capodanno a Milano, arriva la prima condanna

Arriva la prima condanna per le violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano, nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il primo gennaio 2022.

Sono stati inflitti cinque anni e dieci mesi di reclusione ad Abdallah Bouguedra, 22 anni, nato a Torino. Il giovane è stato condannato per violenza sessuale di gruppo per l’episodio più grave contro una 19enne che era con un’amica all’angolo con via Mazzini. L’inchiesta aveva rivelato che dieci ragazze erano state circondate da un “branco” di uomini che abusarono di loro.

I giudici hanno assolto l’imputato per l’altro reato contestato, l’accusa di rapina, “perché il fatto non sussiste” e hanno riconosciuto alla 19enne parte civile una provvisionale di risarcimento da 30mila euro. Un risarcimento da 7mila euro è stato riconosciuto sempre a carico dell’imputato a favore del Comune di Milano, parte civile.

Giovane condannato: “Malagiustizia”

"Questa è la giustizia in Italia, il mio non è il primo caso di malagiustizia". Così Abdallah Bouguedra ha commentato la condanna. Il giovane ha ribadito, parlando coi cronisti, che lui non faceva "assolutamente" parte del branco di aggressori. "Andremo in appello", ha annunciato il suo legale. tgcom24.mediaset.it