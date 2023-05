Genova, rapina con testata: arrestato tunisino

GENOVA – Insieme a tre complici ha assalito un bengalese su un bus della linea 1 per rapinargli il nuovo tipo di iPhone 14. Per questo un ragazzo tunisino di 18 anni è stato arrestato per rapina dai poliziotti delle volanti. Denuncia invece per i tre complici. E’ successo ieri sera alle 22.30 nelle vie di Sestri Ponente su un bus Amt diretto verso il centro città.

E’ stato un amico della vittima ad scendere alla prima fermata e seguire i quattro rapinatori che stavano fuggendo con il bottino e consentire così agli agenti delle volanti di intercettarli. Per il giovane che ha colpito con una testata la vittima della rapina è scattato l’arresto, gli altri se la sono cavata con una denuncia a piede libero.

Il ragazzo aggredito, a cui gli agenti hanno poi riconsegnato il telefonino, pur sotto choc ha riportato ferite di poco conto che al pronto soccorso sono state giudicate guaribili in pochi giorni.

https://www.primocanale.it