PIAZZA LIBERTA’, intevento di Massimo Lodi Rizzini: transizione energetica

PIAZZA LIBERTA’ – intervento di Massimo Lodi Rizzini – Economista del Movimento LaRouche, Movisol.org – “La transizione energetica” – estratto dalla puntata di sabato 29 aprile 2023.

Come in tutte le attività speculative, c’è sempre un bisogno sottostante, delle scuse sulle quali poi montare queste bolle. Il green è una scusa. I soldi del Pnrr ci vengono offerti a strozzo e soprattutto ci dicono anche come utilizzarli. E come in tutto, l’Occidente, come ormai da più di 50 anni, questi soldi vengono utilizzati per suicidare la capacità produttiva, scientifica e sociale della civiltà occidentale che appunto sta crollando. Ormai siamo falliti. Nel mondo girano bolle speculative di milioni di miliardi di dollari.



