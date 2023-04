Elly Schlein e la personal shopper, Bertinotti: “L’estetica è decisiva”

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Elly Schlein? “La capisco, oggi c’è grande attenzione alle forme di comunicazione estetica. Fa parte di questo nuovo mondo, non è il mio, ma lo guardo con curiosità”. Così Fausto Bertinotti a Repubblica.

Dirlo è stato un errore di comunicazione?

“Non credo. Di uno dei leader più austeri della politica italiana, Palmiro Togliatti, si ricorda l’invito ai parlamentari comunisti ad indossare l’abito blu per andare alla Camera. Era l’idea di portare l’estetica nella dignità della carica. Oggi l’abito viene indossato per mostrare la propria appartenenza a un mondo“.

Quale è il mondo di Schlein?

“Quello delle canzoni di Sanremo. O delle serie Netflix. Noi ci prendevamo in giro: le Clark sono di sinistra, le Church’s di destra. Solo che allora queste cose erano marginali, anzi sottoponibili al divertissement. Oggi occupano un posto rilevante, l’immagine dice chi sei”.

Il Pd ora è più di sinistra?

“Indubbiamente Schlein rappresenta un elemento di novità. Però quale è il suo campo? Non si può definire genericamente sinistra”. Schlein “segna l’ingresso di quella liberal , all’americana. Non è una sinistra di classe”. Su salario minimo e reddito di cittadinanza “non vedo una mobilitazione. In generale, non le chiediamo di rispondere alla domanda di Lenin ‘Che fare?’, ma di essere chiara”.