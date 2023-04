Controlli campo nomadi di via Candoni: 131 identificati, trovata refurtiva

Campo Candoni nella morsa dei controlli. Proseguono i servizi ad Alto impatto in tutta la Capitale, così come concordato in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura, e poi pianificato dal questore con apposita ordinanza. Nella giornata di venerdì gli agenti del XI distretto San Paolo di polizia, insieme al gruppo carabinieri di Roma – Nipaaf – e alla polizia locale di Roma Capitale, hanno effettuato mirati e coordinati controlli all’interno della baraccopoli di via Luigi Candoni. L’impegno straordinario si è sviluppato per contrastare alcune segnalate situazioni di degrado e per verificare eventuali attività illegali poste in essere.

Durante il sopralluogo sono state identificate 131 persone. In particolare, durante l’attività di controllo, il personale dipendente ha controllato due persone con precedenti per reati predatori che si trovavano, rispettivamente, uno senza documenti e l’altro con la propria posizione sul territorio nazionale da accertare. Entrambi sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per gli accertamenti del caso.

In un altro modulo abitativo la polizia locale di Roma Capitale ha intercettato un’altra persona che aveva in suo possesso diverso materiale del quale non poteva giustificarne la provenienza. La donna è stata quindi deferita all’autorità giudiziaria per ricettazione, il materiale è stato sequestrato. Tutte le attività sono state effettuate con l’ausilio di un elicottero dei carabinieri forestali. https://www.romatoday.it